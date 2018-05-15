Женская сборная Китая победила доминиканок на старте Лиги наций 

Женская сборная Китая в трёх партиях обыграла команду Доминиканской Республики в матче Лиги наций в Нинбо (Китай) со счётом 3:0 (25:17, 25:15, 25:11).
Лига наций. Женщины. Первый тур. Нинбо. Группа 2 Китай — Доминиканская Республика — 3:0 (25:17, 25:15, 25:11). 16 мая бельгийки сыграют с олимпийскими чемпионками 2016 года китаянками, а сборная Южной Кореи сразится с командой Доминиканской Республики. Женская сборная России под руководством Вадима Панкова 15 мая в Екатеринбурге сыграет с командой Аргентины.