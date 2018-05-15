Доменико Кришито: Надеюсь, при Манчини я получу шанс показать себя в сборной

Кришито и Манчини покинула «Зенит» по окончании сезона. Защитник перешел в «Дженоа», а тренер возглавил сборную Италии.

«Я рад, что именно Манчини выбрали на роль тренера сборной. Он именно тот, кто был нужен Италии, и, думаю, он сможет вернуть ее на лидирующие позиции. Я в национальной команде? Мы с Манчини шутили об этом, но я знаю, что мог бы дать сборной. Надеюсь, Роберто не будет вести себя как Вентура, для которого Россия была слишком далеко, чтобы приехать и посмотреть на мою игру. Надеюсь, я получу шанс показать себя в сборной», — приводит слова Кришито gianlucadimarzio.com.

Кришито в составе сборной Италии провел 22 матча.