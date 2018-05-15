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Доменико Кришито — о шансах сыграть за сборную Италии: «Надеюсь, Манчини не будет вести себя, как Вентура»
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Доменико Кришито — о шансах сыграть за сборную Италии: «Надеюсь, Манчини не будет вести себя, как Вентура» 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
Бывший капитан "Зенита", а ныне защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассчитывает, что новый наставник сборной Италии Роберто Манчини даст ему шанс проявить себя в национальной команде, сообщает gianlucadimarzio.com со ссылкой на Tuttosport.
— Я рад, что именно Манчини выбрали на роль тренера сборной, — заявил Кришито. — Он именно тот, кто был нужен Италии, и, думаю, он сможет вернуть ее на лидирующие позиции. Я в национальной команде? Мы с Манчини шутили об этом, но я знаю, что мог бы дать сборной. Надеюсь, Роберто не будет вести себя как Вентура (экс-главный тренер Итали. — Прим. «СЭ»), для которого Россия была слишком далеко, чтобы приехать и посмотреть на мою игру. Надеюсь, я получу шанс показать себя в сборной.
Кришито выступал за сборную Италии с 2009 по 2014 годы и за это время сыграл 22 матча.
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