Сборная России по регби поехала на ЧМ из-за санкций против европейцев

Международная федерация регби (World Rugby) заявила о том, что сборная России сможет выступить на чемпионате мира — 2019, сообщает официальный сайт федерации. Такая возможность появилась из-за санкций, наложенных на Испанию и Румынию.

В составах Румынии и Испании были обнаружены натурализованные регбисты, не имеющие права выступать за эти сборные. После запроса Федерации регби России выяснилось, что за румын выступает игрок из Тонга. После этого случая были наказаны сборные Испании, Румынии и Бельгии.

Команды были лишены пяти очков за каждый матч, в котором играли натурализованные регбисты, что позволило российской команде обойти румын и испанцев в европейском отборочном турнире к чемпионату мира.

Таким образом, национальная команда России напрямую попадет на престижные соревнования.

Ранее 18-летняя спортсменка погибла по время матча по регби.