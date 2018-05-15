Ещё
Сборная России по регби поехала на ЧМ из-за санкций против европейцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России по регби поехала на ЧМ из-за санкций против европейцев 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: instagram.com/official_rur
Международная федерация регби (World Rugby) заявила о том, что сборная России сможет выступить на чемпионате мира — 2019, сообщает официальный сайт федерации. Такая возможность появилась из-за санкций, наложенных на Испанию и Румынию.
В составах Румынии и Испании были обнаружены натурализованные регбисты, не имеющие права выступать за эти сборные. После запроса Федерации регби России выяснилось, что за румын выступает игрок из Тонга. После этого случая были наказаны сборные Испании, Румынии и Бельгии.
Команды были лишены пяти очков за каждый матч, в котором играли натурализованные регбисты, что позволило российской команде обойти румын и испанцев в европейском отборочном турнире к чемпионату мира.
Таким образом, национальная команда России напрямую попадет на престижные соревнования.
Ранее 18-летняя спортсменка погибла по время матча по регби.
Газета.Ru: последние новости
На матчи чемпионата мира в России продано 89% билетов Третьяк: в матче со сборной России больше повезло чехам Слуцкий по-английски пригласил фанатов сборной Англии на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018171
Россия — Швеция. Онлайн
У чемпиона ОИ произошло кровоизлияние в мозг15
Тутберидзе готовит ответ укравшему Медведеву тренеру
Новая красотка в российской гимнастике57
Видео
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:46
Хоккейная сборная записала видеообращение к участникам ЕГЭ
Хоккей Образование
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:11
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Футбол
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение