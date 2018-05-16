Гренборг: Временами матч с Россией был похож на шахматную игру

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг проанализировал победу над Россией в матче группового этапа ЧМХ-2018 (3:1).

«Россия — сильный соперник. Об этом говорит то, что мы не обыгрывали их 14 лет на чемпионатах мира, но в то же время мы их побеждали на Кубке мира. Мы довольны победой.

Счастливы ли, что не встретимся с Канадой в четвертьфинале? Это не имеет значения. Думаю матч Россия — Канада будет отличным. Но неважно, с кем играешь в четвертьфинале, надо быть готовым.

Мы ощутили это на себе на Олимпиаде, надо быть готовым к любому сопернику. Будем готовиться к Латвии.

Тренеры делают хорошую работу, скауты работают, изучают нашу игру. Временами матч был похож на шахматную игру, мы соперника тоже изучали. У России хороший тренер, без сомнений.

Мы хватали глупые удаления, первые два были совсем необязательными. Мне кажется, это из-за большого желания. Некоторые наши ребята недавно прилетели после плей-офф НХЛ, там другой уровень судейства.

Нам надо учиться играть по правилам, следить за своими клюшками, быть умнее в разных ситуациях», — цитирует тренера «Чемпионат».