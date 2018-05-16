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Гари Линекер: «У сборной Англии нет реальных шансов на победу в чемпионате мира»
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Гари Линекер: «У сборной Англии нет реальных шансов на победу в чемпионате мира» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Бывший английский футболист, а ныне аналитик и комментатор Гари Линекер считает, что у сборной Англии нет реальных шансов на победу на чемпионате мира. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Англия в группе G сыграет с Бельгией, Панамой и Тунисом.
— Реальных шансов на победу у нас нет, хотя ты никогда не знаешь, что может произойти на чемпионате мира. Но у нашей сборной недостаточно игроков мирового уровня, — цитирует PA Sport Линекера. — Для того, чтобы считаться фаворитом, звезды должны составлять половину команды. У нас пока этого нет, но будет через 4-6 лет.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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