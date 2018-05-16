Проанализированы шансы сборных команд на ЧМ-2018

С 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов пройдут игры 21-го чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

В агентстве новостей Newsroom24, исходя из коэффициентов букмекерских контор, определили фаворитов предстоящих матчей в Нижнем Новгороде, оценили шансы сборной России на этом турнире, и выяснили, какие сборные являются главными претендентами на победу на чемпионате.

Матчи в Нижнем Новгороде

На стадионе «Нижний Новгород» пройдут четыре матча группового турнира, а также встречи 1/8 и 1/4 финала, участники которых определятся позднее.

Швеция — Южная Корея (группа F, 18 июня, понедельник, 15:00)

Сборная Швеции «лишила» чемпионат мира присутствия двух именитых команд. Сначала скандинавы в европейской отборочной группе «А» заняли второе место, обойдя по дополнительным показателям сборную Нидерландов, бронзового призера предыдущего чемпионата мира и экс-чемпиона Европы 1988 года. Затем шведы в стыковых матчах впервые с 1958 года оставили без финального турнира ЧМ четырехкратных чемпионов мира — итальянцев. При этом в активе шведов тоже есть медали чемпионатов мира. Они становились серебряными призерами мирового первенства 1958 года и бронзовыми — на чемпионатах мира в 1950 и 1994 годах.

Корейская сборная похвастаться такими успехами не может. Лучшим результатом для команды остается четвертое место на домашнем чемпионате мира 2002 года под руководством хорошо известного россиянам Гуса Хиддинка

Фаворитами предстоящего матча букмекеры считают шведов, вероятность выигрыша которых, если перевести коэффициенты выплат по ставкам в проценты, оценивается в среднем в 46%. Вероятность победы азиатской сборной определяется 25%, а ничейного исхода — 29%.

Аргентина — Хорватия (группа D, 21 июня, четверг, 21:00)

Поединок этих двух сборных наряду с матчами Португалия — Испания и Бельгия — Англия входит в тройку самых интересных игр группового этапа.

Аргентинская сборная является двукратным чемпионом мира 1978 и 1986 годов. К тому же во главе команды находится четырехкратный обладатель «Золотого мяча ФИФА» Лионель Месси

Для хорватов наивысшим достижением на мировых первенствах стала бронза ЧМ-1998. При этом за команду выступают игроки из таких именитых клубов как «Реал» , «Барселона» и «Ювентус».

Исходя из коэффициентов букмекеров, южноамериканская сборная — явный фаворит предстоящего поединка с 54% шансов на победу. Шансы хорватов на выигрыш оцениваются в районе 20%, а вероятность ничейного исхода близка к 26%.

Англия — Панама (группа G, 24 июня, четверг, 15:00)

Сборная Англии давно не добивалась успехов на мировой арене. Ее единственная победа на чемпионате мира относится к далекому 1966 году. После этого англичане смогли завоевать только бронзовые медали чемпионатов Европы 1968 и 1996 годов. В то же время у команды состав из именитых игроков, выступающих в самой богатой футбольной лиге мира — АПЛ.

Сборная Панамы — дебютант мирового первенства. Большинство футболистов панамской команды выступают в чемпионатах своей страны. Букмекеры не ждут сюрпризов от латиноамериканцев, оценивая вероятность их выигрыша скромными 4%. Шансы на ничью оцениваются чуть выше — в 14%, а выигрыш англичан вероятен в среднем на 82%.

Швейцария — Коста-Рика (группа E, 27 июня, четверг, 21:00)

Сборная Коста-Рики стала автором самой главной сенсации чемпионата мира 2014 года. В рамках группового турнира костариканцы обыграли сборные Уругвая и Италии, а затем сыграли вничью с англичанами. После этого была обыграна сборная Греции, и только в четвертьфинале костариканцы уступили сборной Нидерландов по пенальти.

Сборная Швейцарии — европейский «середнячок». Команда десять раз участвовала в финальных турнирах чемпионатов мира, при этом дальше четвертьфинала не проходила, причем последний раз это удалось швейцарцам в далеком 1954 году.

Букмекеры полагают, что костариканцы не смогут повторить свой успех четырехлетней давности и отдают перевес в этом поединке европейской сборной, оценивая вероятность ее выигрыша в среднем в 51%. Вероятность ничейного исхода оценивается в 28%, а победы Коста-Рики — в 21%.

Шансы сборной России на чемпионате мира

Среди 32 участников мирового первенства сборная России оценивается букмекерами как 12-я по силе команда.

В группе «А», где нашими соперниками станут сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии, фаворитами считаются южноамериканцы. Шансам россиян на первое место соответствует вероятность в 36%. В то же время спортивные аналитики полагают, что у российской сборной высокие шансы на выход из группы, оценивая вероятность этого события в 72%.

Победа россиян в 1/8 финала и выход в четвертьфинал, по оценкам спортивных аналитиков гораздо менее вероятна. Такая возможность оценивается в 31%. Выход нашей сборной в полуфинал турнира оценивается вероятностью в 10%, а победа в финале — в 2,5%.

Фавориты чемпионата мира

Главными фаворитами предстоящего мирового первенства по оценкам букмекеров являются сборные Бразилии и Германии, вероятность победы каждой из которых оценивается приблизительно в 15%.

В число основных фаворитов также входят команды Франции (13%), Испании (11%). Аргентины (8%) и Бельгии (7%). Ниже котируются шансы на победу у англичан и португальцев.

Самый невероятный для букмекеров исход оценивается в 0,01%. К нему относится выигрыш чемпионата сборными Саудовской Аравии или Панамы.