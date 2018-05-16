Иркутская команда «Тигры» отобралась на чемпионат мира по хип-хопу

Иркутская команда «Тигры» прошла отбор для участия в чемпионате мира по хип-хопу, который будет проходить в сентябре в Нидерландах. Такое право иркутские спортсмены получили по итогам успешного выступления на чемпионате Европы, который завершился 13 мая в Праге в Чехии.

Дарья Бутакова, «На чемпионате Европы команда «Тигры», в состав которой входили Маргарита Багаева, Арина Багаева, Анастасия Игумнова Олеся Новикова , Ирина Середкина и Дарья Осипова , в дисциплине «хип— хоп» в возрастной категории старше 17 лет прошла отборочный тур, полуфинал и в финале заняла пятое место. По итогам чемпионата Европы пять сильнейших команд получают право участвовать в чемпионате мира», — рассказала тренер команды «Тигры» Ольга Лелюк.

Она отметила, что для иркутской команды пройти отбор на чемпионат мира — это огромный успех. «Команда „Тигры“ была сформирована в октябре 2017 года и уже сегодня ребята показывают достойный результат на всероссийских и международных соревнованиях. Мы впервые участвовали в чемпионате Европы, теперь предстоит серьезно готовиться к чемпионату мира», — сказала тренер.