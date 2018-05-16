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СМИ: Зидан не против стать главным тренером сборной Франции
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СМИ: Зидан не против стать главным тренером сборной Франции
Советский спорт
28 минут назад
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РИА "ВистаНьюс"
По информации El Confidencial, Зидан не против возглавить сборную Франции в случае увольнения из
«Реала»
.
Напомним, что на данный момент сборную Франции тренирует
Дидье Дешам
.
Зидан провел за французскую сборную 108 матчей, в которых забил 31 гол.
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