Зидан может возглавить сборную Францию после чемпионата мира-2018

Федерация футбола Франции рассматривает возможность приглашения Зидана в случае неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира и последующей отставки Дешама, отмечает Чемпионат.com

В свою очередь Зидан знает об интересе федерации и готов возглавить сборную. Однако приоритетным вариантом продолжения карьеры специалист считает «Реал».