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Зидан может возглавить сборную Францию после чемпионата мира-2018
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Зидан может возглавить сборную Францию после чемпионата мира-2018 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан может возглавить сборную Франции по футболу после чемпионата мира 2018 года в России. На этом турнире командой будет руководить Дидье Дешам.
Федерация футбола Франции рассматривает возможность приглашения Зидана в случае неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира и последующей отставки Дешама, отмечает Чемпионат.com.
В свою очередь Зидан знает об интересе федерации и готов возглавить сборную. Однако приоритетным вариантом продолжения карьеры специалист считает «Реал».
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