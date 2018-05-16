Суслина объявила о завершении карьеры

Бывший голкипер сборной России Инна Суслина объявила о завершении своей 26-летней карьеры.

С 2012 года Суслина, которой в январе исполнилось 39 лет, выступала за «Вардар», с которым в воскресенье не смогла стать победителем Лиги чемпионов, проиграв в финале «Дьору».

В составе сборной России Суслина трижды побеждала на чемпионатах мира (2001, 2007, 2009), дошла до финала Олимпийских игр в Пекине (2008) и стала двукратным призером чемпионатов Европы (серебро-2006, бронза-2008).