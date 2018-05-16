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Суслина объявила о завершении карьеры
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Суслина объявила о завершении карьеры 

Советский спорт 1 час назад
Бывший голкипер сборной России Инна Суслина объявила о завершении своей 26-летней карьеры.
С 2012 года Суслина, которой в январе исполнилось 39 лет, выступала за «Вардар», с которым в воскресенье не смогла стать победителем Лиги чемпионов, проиграв в финале «Дьору».
В составе сборной России Суслина трижды побеждала на чемпионатах мира (2001, 2007, 2009), дошла до финала Олимпийских игр в Пекине (2008) и стала двукратным призером чемпионатов Европы (серебро-2006, бронза-2008).
В России Суслина играла за «Ростсельмаш»/«Ростов-Дон», «АГУ-Адыиф», «Ладу» и «Звезду». Вместе с «Ладой» она три раза побеждала в чемпионате России (2002, 2003, 2004).
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