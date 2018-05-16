Николишин: российские игроки выглядят посредственно на ЧМ в Дании

Бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Андрей Николишин в интервью "Газете.Ru" прокомментировал игру сборной России на чемпионате мира в Дании.

"Сложилось двоякое мнение об игре сборной России на групповом этапе. В матчах со слабыми соперниками играем «на ноль», с сильными — пропускаем, не выдерживаем конкуренцию. Те же команды Чехии и Швеции выглядят куда лучше нашей сборной, по игре они гораздо интереснее", — заявил эксперт.

Николишин также отметил, что российская команда имеет шансы на чемпионате мира только при игре в большинстве.

"В равных составах сборная России не имеет шансов против команд высокого уровня вроде Чехии, Швеции или Финляндии.

Наши игроки выглядят посредственно. Россияне не способны проявить себя. Все моменты, которые кое-как создаются, являются результатом физического давления, а не техники.

Как это решить? Попробуйте назвать хотя бы десять человек из КХЛ, которые мыслят и играют нестандартно. Я вот, например, еле-еле пятерку наскребу", — добавил он.