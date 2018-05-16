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Николишин: «В равных составах у России нет шансов против команд высокого уровня»
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Николишин: «В равных составах у России нет шансов против команд высокого уровня» 

SPORT24.ru 48 минут назад
Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин поделился своим мнением о выступлении сборной России на групповом этапе чемпионата мира в Дании.
«Сложилось двоякое мнение об игре сборной России на групповом этапе. В матчах со слабыми соперниками играем «на ноль», с сильными — пропускаем, не выдерживаем конкуренцию. Те же команды Чехии и Швеции выглядят куда лучше нашей сборной, по игре они гораздо интереснее.
Наша сборная имеет хоть какие-то шансы на этом чемпионате только при игре в большинстве. В равных составах сборная России не имеет шансов против команд высокого уровня вроде Чехии, Швеции или Финляндии.
Проблема заключается в том, что у нас не получается креативить и создавать моменты. Исключением является звено Кирилла Капризова, Никиты Гусева и Павла Дацюка. Эти ребята еще способны создавать опасные моменты у ворот соперника, играя в равных составах», — приводит слова Николишина.
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