Николишин: «В равных составах у России нет шансов против команд высокого уровня»

Бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин поделился своим мнением о выступлении сборной России на групповом этапе чемпионата мира в Дании.

«Сложилось двоякое мнение об игре сборной России на групповом этапе. В матчах со слабыми соперниками играем «на ноль», с сильными — пропускаем, не выдерживаем конкуренцию. Те же команды Чехии и Швеции выглядят куда лучше нашей сборной, по игре они гораздо интереснее.

Наша сборная имеет хоть какие-то шансы на этом чемпионате только при игре в большинстве. В равных составах сборная России не имеет шансов против команд высокого уровня вроде Чехии, Швеции или Финляндии.