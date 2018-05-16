Виталий Прохоров: Команда Канады уязвима. Российская сборная же более целостная 

Сборная России вышла со второго места в группе в плей-офф, где сыграет с Канадой.
«Я бы выделил атакующую линию нашей команды. Мне нравится, как российская сборная играет в нападении. Да и в принципе на этом чемпионате мира мне импонирует игра только двух команд: Швеции и России. По сравнению с ними те же американцы и канадцы не впечатлили.
Если отмечать целостность и организованность игры в атаке, то я бы поставил Россию на первое место. Хотя реализация моментов страдает. Но не понравилась низкая реализация тех моментов, которые подопечные Воробьева создавали у ворот команды соперника, а также потеря концентрации при обороне. Перед финальной стадией тренерский штаб сборной России выявил те позиции, которые требуют существенных улучшений.
Канаду надо бить обязательно! Чтобы улучшить имидж сборной России
Сборная Канады чаще нашего теряет концентрацию и допускает ошибки в не очевидных моментах. Канадцы много ошибаются при переходе из атаки в обороне. Чего-то особенного и мощного в их игре нет. Их команда уязвима. Российская сборная же более целостная, заряженная на результат и мотивированная», — цитирует Прохорова «Газета.Ru».