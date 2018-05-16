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Виталий Прохоров: Команда Канады уязвима. Российская сборная же более целостная
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Виталий Прохоров: Команда Канады уязвима. Российская сборная же более целостная 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Сборная России вышла со второго места в группе в плей-офф, где сыграет с Канадой.
«Я бы выделил атакующую линию нашей команды. Мне нравится, как российская сборная играет в нападении. Да и в принципе на этом чемпионате мира мне импонирует игра только двух команд: Швеции и России. По сравнению с ними те же американцы и канадцы не впечатлили.
Если отмечать целостность и организованность игры в атаке, то я бы поставил Россию на первое место. Хотя реализация моментов страдает. Но не понравилась низкая реализация тех моментов, которые подопечные Воробьева создавали у ворот команды соперника, а также потеря концентрации при обороне. Перед финальной стадией тренерский штаб сборной России выявил те позиции, которые требуют существенных улучшений.
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Сборная Канады чаще нашего теряет концентрацию и допускает ошибки в не очевидных моментах. Канадцы много ошибаются при переходе из атаки в обороне. Чего-то особенного и мощного в их игре нет. Их команда уязвима. Российская сборная же более целостная, заряженная на результат и мотивированная», — цитирует Прохорова «Газета.Ru».
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