Виталий Прохоров: Команда Канады уязвима. Российская сборная же более целостная

Сборная России вышла со второго места в группе в плей-офф, где сыграет с Канадой.

«Я бы выделил атакующую линию нашей команды. Мне нравится, как российская сборная играет в нападении. Да и в принципе на этом чемпионате мира мне импонирует игра только двух команд: Швеции и России. По сравнению с ними те же американцы и канадцы не впечатлили.

Если отмечать целостность и организованность игры в атаке, то я бы поставил Россию на первое место. Хотя реализация моментов страдает. Но не понравилась низкая реализация тех моментов, которые подопечные Воробьева создавали у ворот команды соперника, а также потеря концентрации при обороне. Перед финальной стадией тренерский штаб сборной России выявил те позиции, которые требуют существенных улучшений.

Канаду надо бить обязательно! Чтобы улучшить имидж сборной России