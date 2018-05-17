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Тренер «Марселя» Гарсия: в матчах с «Атлетико» нельзя уступать в счете
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Тренер «Марселя» Гарсия: в матчах с «Атлетико» нельзя уступать в счете 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер французского клуба «Марсель» Руди Гарсия прокомментировал игру команду в финальном матче Лиги Европы. Французы в Лионе уступили мадридскому «Атлетико» со счетом 0:3.
"В первом тайме мы, к сожалению, не реализовали свои моменты, — сказал французский специалист, которого цитирует ТАСС. — Мы могли забить первыми, но затем допустили грубую ошибку, которая стоила нам пропущенного мяча. С такой командой, как «Атлетико», вы не можете позволить себе уступать в счете, поскольку отыграться очень сложно".
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