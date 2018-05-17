Сборные Польши, Турции и Сербии победили во втором туре Лиги наций

16 мая состоялись игры второго тура Лиги наций. В группе 3, матчи которой проходят в Линкольне (США), женская сборная Польши одолела команду Италии со счётом 3:2 (21:25, 25:14, 19:25, 25:17, 15:12), а американки уступили команде Турции — 2:3 (26:28, 19:25, 25:20, 26:24, 14:16).

Сборная Турции выиграла два матча кряду. В активе команд США и Польши по одной победе. Итальянки стартовали с двух поражений подряд.

16 мая сборная Польши сыграет с командой Турции, а американки встретятся с итальянками.

В группе 4 немки в Сан-Паулу (Бразилия) потерпели поражение от сербок — 0:3 (16:25, 21:25, 17:25). Сборная Сербии выиграла второй матч кряду, немки потерпели первое поражение.

16 мая бразильянки сыграют с сербками, а немки — с японками.