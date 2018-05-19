Ещё
Дзюба заявил о своей злости и мотивированности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дзюба заявил о своей злости и мотивированности 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мыслями после своего возвращения в национальную команду, передает "Советский спорт".
"Я уже слышал шутку про то, что сборная России взяла меня в аренду. Пусть будет так. Я злой, мотивированный и постараюсь всячески помочь. Потому что давно не был в сборной и очень сильно соскучился по всем ощущениям, по футболке. Поэтому очень жду этого всего", — заявил футболист.
29-летний форвард в минувшем сезоне провел 34 матча, в которых забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.
Подопечным Станислава Черчесова 5 июня предстоит товарищеский матч со сборной Турции в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба и Алан Дзагоев пропускают тренировку сборной России.
Газета.Ru: последние новости
Хоккеист сборной России Шестеркин сыграет со Словакией или Швецией Нойер впервые сыграет после травмы на финале Кубка Германии Мальцев: я не выделил ярких звезд в составе сборной России по хоккею
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США и Канаду лишат чемпионатов59
Канаду лишили финала ЧМ71
Хоккеистов США подловили на русской музыке36
Знарку предложили вернуться14
Роналду ждет тюрьма или Россия26
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
04:19
Шарапова заговорила о завершении карьеры
Теннис
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение