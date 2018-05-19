Дзюба заявил о своей злости и мотивированности

"Я уже слышал шутку про то, что сборная России взяла меня в аренду. Пусть будет так. Я злой, мотивированный и постараюсь всячески помочь. Потому что давно не был в сборной и очень сильно соскучился по всем ощущениям, по футболке. Поэтому очень жду этого всего", — заявил футболист.

29-летний форвард в минувшем сезоне провел 34 матча, в которых забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Подопечным Станислава Черчесова 5 июня предстоит товарищеский матч со сборной Турции в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018.