Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2020 года 

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил контракт с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией на 2 года, до лета 2020-го, сообщает пресс-служба национальной команды. Мартинес возглавил сборную Бельгии после Евро-2016 и вывел команду на чемпионат мира — 2018 в России.
«Причина, по которой я рад продолжать работу, — моя вера в игроков. Думаю, у сборной Бельгии есть что-то особенное. Я верю в бельгийский футбол», — сказал Мартинес на пресс-конференции после подписания контракта.
Фото можно посмотреть в «твиттере» сборной Бельгии.