Конгресс IIHF разрешил сборным Китая участвовать в финальном турнире ОИ-2022 без отбора

КОПЕНГАГЕН, 17 мая. / ТАСС /. Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила участие мужской и женской сборных Китая по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине без прохождения квалификации. Об этом было объявлено на конгрессе IIHF.

На зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане мужская сборная Южной Кореи и женская Объединенная корейская команда участвовали в финальной части соревнований без прохождения квалификации.

"Мы подтверждаем, что сборные Китая будут участвовать в олимпийском женском и мужском турнирах. Без помощи китайского правительства не решить многие вопросы, мы ждем нового плана развития хоккея в стране", — сказал в ходе заседания конгресса президент IIHF Рене Фазель

IIHF намерена получить согласие у Международного олимпийского комитета (МОК) на увеличение количества женских сборных в финальном турнире с восьми до 10. «Надеюсь, что китайцы помогут подтолкнуть к этому решению МОК. Наша цель — увеличить количество женских сборных, это вопрос времени, и мы надеемся это сделать», — сказал Фазель.

Со следующего чемпионата мира среди женских команд количество сборных будет увеличено также с восьми до 10.