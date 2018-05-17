Ещё
Конгресс IIHF разрешил сборным Китая участвовать в финальном турнире ОИ-2022 без отбора
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ

Конгресс IIHF разрешил сборным Китая участвовать в финальном турнире ОИ-2022 без отбора 

ТАСС 2 часа назад
КОПЕНГАГЕН, 17 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила участие мужской и женской сборных Китая по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине без прохождения квалификации. Об этом было объявлено на конгрессе IIHF.
На зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане мужская сборная Южной Кореи и женская Объединенная корейская команда участвовали в финальной части соревнований без прохождения квалификации.
"Мы подтверждаем, что сборные Китая будут участвовать в олимпийском женском и мужском турнирах. Без помощи китайского правительства не решить многие вопросы, мы ждем нового плана развития хоккея в стране", — сказал в ходе заседания конгресса президент IIHF Рене Фазель.
IIHF намерена получить согласие у Международного олимпийского комитета (МОК) на увеличение количества женских сборных в финальном турнире с восьми до 10. «Надеюсь, что китайцы помогут подтолкнуть к этому решению МОК. Наша цель — увеличить количество женских сборных, это вопрос времени, и мы надеемся это сделать», — сказал Фазель.
Со следующего чемпионата мира среди женских команд количество сборных будет увеличено также с восьми до 10.
ТАСС: последние новости
Футбольный клуб "Зенит" в июне проведет сборы в Австрии Воробьев: тренеры надеются на возвращение хоккеиста Андронова к матчу ЧМ со шведами Шишкарев: работа по "усыновлению" футбольным "Зенитом" гандбольного клуба продолжается
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым41
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением7
Новая красотка в российской гимнастике82
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ9
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке45
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение