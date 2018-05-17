Мальцев: я не выделил ярких звезд в составе сборной России по хоккею

Девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Мальцев в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о предстоящем матче сборной России против команды Канады на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

"На мой взгляд, для сборной России все сложилось удачно в том смысле, что мы попали на канадцев, а не на кого-нибудь другого. В настоящее время это не та команда, которая могла бы что-то предложить «Красной машине». Думаю, какая-нибудь европейская сборная была бы опаснее", — сказал эксперт.

Мальцев также ответил на вопрос о том, кто должен повести за собой российскую сборную в этой принципиальной встрече.

"Пока что я не выделил каких-то ярких звезд в составе российской сборной. Все играют в свою силу. Посмотрим на ребят в этой встрече", — подытожил он.

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