​Черчесов: «За контрольные матчи баллов не начисляют»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал позицию национальной команды в рейтинге ФИФА. На данный момент Россия располагается на 66-й строчке.

"Ни одна команда-хозяйка крупного турнира не поднималась в рейтинге ФИФА. За контрольные матчи ничего не начисляют. При этом рейтинг важен при жеребьевке, он определяет, в какой корзине окажется команда. ФИФА и УЕФА нужно подумать, что с этим делать. Ведь мы не виноваты, что оказались в такой ситуации", — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

В рамках группового этапа чемпионата мира сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.