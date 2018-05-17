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​Черчесов: «За контрольные матчи баллов не начисляют»
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​Черчесов: «За контрольные матчи баллов не начисляют» 

Евро-футбол.Ру 58 минут назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал позицию национальной команды в рейтинге ФИФА. На данный момент Россия располагается на 66-й строчке.
"Ни одна команда-хозяйка крупного турнира не поднималась в рейтинге ФИФА. За контрольные матчи ничего не начисляют. При этом рейтинг важен при жеребьевке, он определяет, в какой корзине окажется команда. ФИФА и УЕФА нужно подумать, что с этим делать. Ведь мы не виноваты, что оказались в такой ситуации", — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.
В рамках группового этапа чемпионата мира сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
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