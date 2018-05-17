Александр Кожевников: Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, какие могут быть выводы?

РИА «Новости». — Результаты сборной России — давно звоночек. Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах, какие могут быть выводы? Здорово, что мы выиграли Олимпиаду, но мы же знали, какие команды будут на чемпионате мира. Канада привезла свою 16-ю команду и выиграла. Вот и весь наш уровень, — приводит слова Кожевникова За выход в финал сборная Канады сразится с победителем матча Финляндия — Швейцария.