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Александр Кожевников: Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, какие могут быть выводы?
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Александр Кожевников: Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, какие могут быть выводы? 

Советский спорт 2 часа назад
— Результаты сборной России — давно звоночек. Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах, какие могут быть выводы? Здорово, что мы выиграли Олимпиаду, но мы же знали, какие команды будут на чемпионате мира. Канада привезла свою 16-ю команду и выиграла. Вот и весь наш уровень, — приводит слова Кожевникова РИА «Новости».
За выход в финал сборная Канады сразится с победителем матча Финляндия — Швейцария.
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