Илья Воробьев: «Федрация решит, работать ли мне дальше»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Канады (4:5 ОТ) сказал, что пока не знает, продолжит ли он работу.

— Будете менять тренерский штаб на следующую игру?

— Вы издеваетесь?

— Если вам предложат работать дальше, согласитесь?

— Федерация решит. Не ко мне вопросы. Я узнал, что везу команду на чемпионат мира в тихий час между тренировками олимпийской сборной.

— Примете предложение, если предложат?

— Давайте шаг за шагом двигаться, — сказал Воробьев. (Игорь ЕРОНКО)

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