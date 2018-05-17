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Илья Воробьев: «Федрация решит, работать ли мне дальше»
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Илья Воробьев: «Федрация решит, работать ли мне дальше» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Канады (4:5 ОТ) сказал, что пока не знает, продолжит ли он работу.
— Будете менять тренерский штаб на следующую игру?
— Вы издеваетесь?
— Если вам предложат работать дальше, согласитесь?
— Федерация решит. Не ко мне вопросы. Я узнал, что везу команду на чемпионат мира в тихий час между тренировками олимпийской сборной.
— Примете предложение, если предложат?
— Давайте шаг за шагом двигаться, — сказал Воробьев. (Игорь ЕРОНКО)
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