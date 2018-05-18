Ещё
Португалия сегодня сильнее, чем была на Евро-2016? Отвечает Фернанду Сантуш
Далее:
Читайте также:
Ещё

Португалия сегодня сильнее, чем была на Евро-2016? Отвечает Фернанду Сантуш 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, объявивший сегодня состав на чемпионат мира в России, отметил, что уверен в своей команде. Наставник не включил в состав полузащитника «Лацио» Луиша Нани и нападающего «Локомотива» Эдера. Напомним, последний стал автором победного гола в ворота Франции в финале чемпионата Европы 2016 года.
— Сильнее ли эта команда, чем команда, которая была на чемпионате Европы? Ответить на этот вопрос невозможно, — цитирует Сантуша portugoal.net. — На чемпионате Европы Португалия стала чемпионом впервые, и мы должны быть благодарны игрокам за это. Я могу сказать лишь то, что сегодня я уверен в команде так же, какбыл уверен на Евро-2016.
Трудно было не включить в состав Эдера, Нани и других игроков, которые оставили блестящий след в истории португальского футбола. Но я должен был выбрать тех игроков, которые смогут составить картину в этот раз.
Мануэл Фернандеш попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2018
Спорт-Экспресс: последние новости
Илья Воробьев: "Федрация решит, работать ли мне дальше" Сборная США разгромила Норвегию на чемпионате мира 30-й тур - самый посещаемый в истории чемпионата России
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вылетела из ЧМ561
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке46
«Пока ловили Чикатило, раскрыли тысячи преступлений»18
Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым61
Россиян обяжут встать на учет в полицию на время ЧМ135
Видео
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон Прочее
01:53
Разоблачитель России едет на ЧМ-2018
Футбол В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение