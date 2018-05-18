Португалия сегодня сильнее, чем была на Евро-2016? Отвечает Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш , объявивший сегодня состав на чемпионат мира в России, отметил, что уверен в своей команде. Наставник не включил в состав полузащитника «Лацио» Луиша Нани и нападающего «Локомотива» Эдера. Напомним, последний стал автором победного гола в ворота Франции в финале чемпионата Европы 2016 года.

— Сильнее ли эта команда, чем команда, которая была на чемпионате Европы? Ответить на этот вопрос невозможно, — цитирует Сантуша portugoal.net. — На чемпионате Европы Португалия стала чемпионом впервые, и мы должны быть благодарны игрокам за это. Я могу сказать лишь то, что сегодня я уверен в команде так же, какбыл уверен на Евро-2016.

Трудно было не включить в состав Эдера, Нани и других игроков, которые оставили блестящий след в истории португальского футбола. Но я должен был выбрать тех игроков, которые смогут составить картину в этот раз.