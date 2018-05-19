Сборная России вышла в плей-офф этапа ЧЕ по регби-7 с первого места, победив французов

МОСКВА, 19 мая. / ТАСС /. Сборная России одержала победу над командой Франции со счетом 14:10 в третьем матче первого этапа чемпионата Европы по регби-7. Соревнования проходят на стадионе «Октябрь» в Москве.

Сборная России заняла первое место в группе A, выиграв все три матча (9 очков). Вторыми стали французы (7), которые также вышли в плей-офф, третьими — шведы (5), четвертыми — грузины (3).

В воскресенье в четвертьфинале сборная России сыграет с командой Германии, ирландцы — с испанцами, англичане — с французами, португальцы — с итальянцами.

Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. После соревнований в Москве турниры пройдут во Франции, Англии и Польши. Победитель определится по итогам всех четырех этапов. Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).

Этап чемпионата Европы в Москве завершится 20 мая.