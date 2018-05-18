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Сергей Ридзик: «Из группы сборная России выйдет, но на большее она вряд ли сможет рассчитывать»
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Сергей Ридзик: «Из группы сборная России выйдет, но на большее она вряд ли сможет рассчитывать» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 Сергей Ридзик​ в интервью "Известиям" признался, что посетит только финал чемпионата мира-2018. Также он отметил, что верит в выход сборной России в плей-офф турнира.
— Летом в России состоится чемпионат мира по футболу. Будете следить за турниром?
— Нет. Посмотрю только финальный матч.
— Кого бы хотели увидеть в решающей игре?
— У меня нет определенных предпочтений. Я болею за красивую игру.
— На ваш взгляд, сборная России способна выйти из группы?
— Из группы — да, но на большее они вряд ли смогут рассчитывать. Я уже говорил, что не очень понимаю, за что российским футболистам платят такие безумные деньги. Ведь за последние годы они так ничего и не добились. Выход в полуфинал Евро-2008, а дальше что? Пока только одни разочарования. Посмотрим, что будет на домашнем чемпионате мира.
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