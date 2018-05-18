«Саратовские авиалинии» возобновили продажу билетов по России

«Саратовские авиалинии» возобновили продажу билетов на перелеты по России, сообщается на сайте перевозчика.

«АО «Саратовские авиалинии» возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России. Продажа осуществляется обычным порядком, как через сайт авиакомпании, так и в агентствах по продаже авиабилетов», — говорится в сообщении.

В то же время компания сокращает на 50% чартерные рейсы за рубеж на период с 1 июня по 30 июня этого года.

Росавиация сейчас рассматривает заявка «Саратовские авиалинии» о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта. «Решение должно быть принято не позднее 27 мая 2018 года», — добавил перевозчик.

«АО «Саратовские авиалинии» продолжает свою деятельность и гарантирует обеспечение безопасности и комфорта пассажиров на любых рейсах, осуществляемых нашей авиакомпанией», — заверили там.

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