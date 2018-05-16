Стартовала продажа билетов на матч Россия — Турция

Стартовала продажа билетов на контрольный матч между сборными России и Турции, который российская команда проведет 5 июня на стадионе «ВЭБ-Арена» в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.

Билеты на встречу российской и турецкой сборных будут доступны на сайте https://msk.kassir.ru/ и в розничных точках Москвы, список которых можно посмотреть на вышеуказанном сайте.