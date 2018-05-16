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Стартовала продажа билетов на матч Россия — Турция
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Стартовала продажа билетов на матч Россия — Турция 

SPORT24.ru 16 мая 2018
Стартовала продажа билетов на контрольный матч между сборными России и Турции, который российская команда проведет 5 июня на стадионе «ВЭБ-Арена» в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.
Билеты на встречу российской и турецкой сборных будут доступны на сайте https://msk.kassir.ru/ и в розничных точках Москвы, список которых можно посмотреть на вышеуказанном сайте.
Стоит отметить, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов дебютировал на своем посту в августе 2016 года в матче как раз со сборной Турции. Тот матч, проходивший в Анталье, завершился нулевой ничьей.
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