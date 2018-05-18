В Москве завершился детский чемпионат мира по футболу

В Москве, на стадионе «Сапсан-Арена» завершился чемпионат мира по футболу для сирот и детей улиц «Будущее зависит от себя». У мальчиков победу одержала команда Узбекистана, а в соревнованиях девочек первое место заняла сборная Бразилии.

В Москве собрались команды как из признанных футбольных держав — Бразилии, Мексики, Египта, Англии, так и сборные таких не самых продвинутых в футбольном отношении стран — Непала, Филиппин, Бурунди, Индии, Пакистана, Маврикия, Танзании. Соревнования детских команд проходили по той же формуле, что и настоящий чемпионат мира — групповой этап и матчи плей-офф. У каждой команды могли одновременно находиться 6 полевых игроков и вратарь.

Перед финальными матчами все участники турнира собрались на поле «Сапсан-Арены» на встречу со знаменитым полузащитником сборной Бразилии и лондонского «Арсенала», чемпионом мира 2002 года Жилберто Силвой. Футболисты каждой из сборной получили возможность задать по вопросу звезде мирового футбола.

Турнир не ограничился проведением одних спортивных соревнований. Участникам была предложена обширная культурная программа. Один из партнеров компания Philips в перерывах между матчами проводила тренинги, где юных футболистов учили оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях. Занятия проводили профессиональные спасатели.

В финале турнира для девочек сборная Бразилии со счетом 1:0 обыграла команду Танзании. Единственный гол на счету Таисии Мело де Соузы, признанной лучшей футболисткой турнира. У мальчиков за главный трофей спорили команды Узбекистана и Пакистана. Встреча проходила при преимуществе пакистанских ребят, но первыми успеха добились юные футболисты из Узбекистана. Забивший мяч Руслан Котов получил в этом эпизоде травму и был заменен. Во втором тайме сборная Пакистана отыгралась. Победитель определился в серии пенальти. Героем стал юный вратарь сборной Узбекистана Сергей Исламов, который сначала забил сам, а затем отразил удар игрока пакистанской сборной. Сборная Узбекистана выиграла 5:4 и стала победительницей турнира.