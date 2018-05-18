Нойер впервые сыграет после травмы на финале Кубка Германии

32-летний немец получил перелом ноги в матче 5-го тура чемпионата Германии и приступил к облегченным тренировках лишь в апреле. Однако, спортсмен восстановился после травмы и отправился с командой в Берлин.