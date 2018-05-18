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Нойер впервые сыграет после травмы на финале Кубка Германии
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Нойер впервые сыграет после травмы на финале Кубка Германии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вошел в заявку команды на финальный матч Кубка Германии с «Айнтрахтом», сообщает "Советский спорт".
32-летний немец получил перелом ноги в матче 5-го тура чемпионата Германии и приступил к облегченным тренировках лишь в апреле. Однако, спортсмен восстановился после травмы и отправился с командой в Берлин.
Ранее главный тренер национальной команды Германии по футболу Йоахим Лёв сообщил, что решение о включении Нойера в окончательную заявку сборной на чемпионат мира — 2018 будет принято не ранее 4 июня.
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