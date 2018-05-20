Въезд в отель сборной России перекрыли красно-белой лентой

В австрийской гостинце Jagdhof, где будет жить сборная России по футболу в период подготовки к ЧМ-2018, готовятся к встрече команды Станислава Черчесова . Во избежание нежеланных гостей, въезд в гостиницу (она находится в тирольской деревне Нойштифт) сегодня перекрыли красно-белой лентой. Приезд сборной ожидается 20 мая вечером. Отдельно прилетят три легионера — Габулов, Нойштедтер и Черышев.

Австрийский сбор россиян пройдет с 20 по 31 марта. 30 марта в Инсбруке состоится контрольный матч с Австрией. ( Дмитрий СИМОНОВ

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