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Видео: команда девушек будет подавать мячи на чемпионате мира по футболу
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Видео: команда девушек будет подавать мячи на чемпионате мира по футболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Впервые в истории в качестве подающих мячи на матче открытия мундиаля выступит команда девушек. Об этом стало известно по итогам всероссийского конкурса от Coca-Cola на роль подающих мячи в первом матче чемпионата мира–2018.
На других матчах мирового первенства подавателями мячей станут игроки старшей группы (14-17 лет) из лучших команд городских этапов соревнований «Кожаный мяч» 2017 года.
Первый матч чемпионата мира состоится 14 июня 2018 года. На стадионе «Лужники» сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
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