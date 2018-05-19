Видео: команда девушек будет подавать мячи на чемпионате мира по футболу

Впервые в истории в качестве подающих мячи на матче открытия мундиаля выступит команда девушек. Об этом стало известно по итогам всероссийского конкурса от Coca-Cola на роль подающих мячи в первом матче чемпионата мира–2018.

На других матчах мирового первенства подавателями мячей станут игроки старшей группы (14-17 лет) из лучших команд городских этапов соревнований «Кожаный мяч» 2017 года.

Первый матч чемпионата мира состоится 14 июня 2018 года. На стадионе «Лужники» сыграют сборные России и Саудовской Аравии.