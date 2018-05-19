Роберто Манчини: «Хочу привести сборную Италии к победе на Евро-2020, после чего выиграть ЧМ»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини убежден, что национальная команда в скором времени вернет себе лидирующие позиции в мировом футболе.

— Я очень горжусь тем, что со мной происходит. Я думаю, что для тренера возглавить сборную своей сраны — это максимум, приводит Football Italia слова Манчини. — К сожалению, у каждой команды есть тяжелые периоды, поэтому мы должны найти лучшие способы, чтобы вернуть сборную на заслуженное место. Италия всегда была одной из лучших национальных команд в мире, надеемся, что мы сможешь все вместе проявить свои лучшие качества.

Мои основные цели такие же, как и у всей сборной. Нужно как можно быстрее поставить команду на ноги, что бы выиграла Евро-2020, а затем и чемпионат мира. затем и чемпионат мира. Других целей нет.