Бушманов: «В игре с Кипром замен будет не так много, как в матче с „Гранадой“

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Кипром, который состоится 20 мая.

«Матч со сборной Кипра будет отличаться от недавнего матча с «Гранадой». Во-первых, мы играем дома и, надеюсь при своих болельщиках. Во-вторых, в завтрашнем матче не будет столько замен, как в игре с испанцами.

Просматривать игроков и давать им шанс — это одна из наших задач, но в завтрашней игре ротации будет не так много. Мы наигрываем конкретные взаимодействия и у нас уже сложился определенный костяк», — передает слова Бушманова корреспондент Sport24.ru Тигран Арутюнян.