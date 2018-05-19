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Бушманов: «В игре с Кипром замен будет не так много, как в матче с „Гранадой“
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Бушманов: «В игре с Кипром замен будет не так много, как в матче с „Гранадой“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поделился ожиданиями от товарищеского матча с Кипром, который состоится 20 мая.
«Матч со сборной Кипра будет отличаться от недавнего матча с «Гранадой». Во-первых, мы играем дома и, надеюсь при своих болельщиках. Во-вторых, в завтрашнем матче не будет столько замен, как в игре с испанцами.
Просматривать игроков и давать им шанс — это одна из наших задач, но в завтрашней игре ротации будет не так много. Мы наигрываем конкретные взаимодействия и у нас уже сложился определенный костяк», — передает слова Бушманова корреспондент Sport24.ru Тигран Арутюнян.
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