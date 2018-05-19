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Экс-футболист сборной Испании сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов
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Экс-футболист сборной Испании сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов 

RT на русском 3 часа назад
Фото: RT на русском
Бывший игрок «Реала» и сборной Испании по футболу Мичел Сальгадо поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб встретится с «Ливерпулем».
«Это будет абсолютно открытый финал. У обеих команд похожий стиль игры: динамичная техника, взрывной характер, быстрые перемещения без мяча. Будет зрелищная игра для любителей футбола. Конечно же, победителем как всегда будет «Реал»!», — сказал Сальгадо в беседе с корреспондентом RT.
Финал Лиги чемпионов пройдёт 26 мая в Киеве.
Ранее Сальгадо рассказал, в чём заключается преимущество национальной команды России на ЧМ-2018.
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