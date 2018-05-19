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Сборная России вышла в плей-офф этапа ЧЕ по регби-7, одержав победу над командой Грузии
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Сборная России вышла в плей-офф этапа ЧЕ по регби-7, одержав победу над командой Грузии 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 19 мая. Сборная России со счетом 19:0 одержала победу над командой Грузии во втором матче первого этапа чемпионата Европы по регби-7. Соревнования проходят на стадионе «Октябрь» в Москве.
В заключительном матче в субботу в рамках группы A российская команда сыграет со сборной Франции, начало — 17:20 мск. Сборные России и Франции одержали по две победы в группе A и гарантировали себе участие в плей-офф московского этапа.
В первом этапе турнира принимают участие 12 сборных, которые разделены на три группы по четыре команды. В плей— офф этапа чемпионата Европы выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды из занявших третьи места.
Чемпионат Европы по регби-7 состоит из четырех этапов. После соревнований в Москве турниры пройдут во Франции, Англии и Польши. Победитель определится по итогам всех четырех этапов. Сборная России является четырехкратным чемпионом Европы (2007, 2009, 2016, 2017).
Этап чемпионата Европы в Москве завершится 20 мая.
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