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«Университет-Нева» и «Динамо-Виктор» разыграют бронзу ЧР в третьем матче серии
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«Университет-Нева» и «Динамо-Виктор» разыграют бронзу ЧР в третьем матче серии 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Университет-Нева» и «Динамо-Виктор» 20 мая в Санкт-Петербурге проведут третий матч для определения обладателя бронзовых наград чемпионата России по гандболу. Вторая встреча завершилась в овертайме победой команды «Университет-Нева» со счётом 34:31, после чего счёт в серии за третье место до двух побед стал равным — 1-1.
Во второй встрече самым результативным в составе санкт-петербургской команды стал Кирилл Воронин, забивший 8 мячей. 7 раз отличился Павел Кунгуров. У «Динамо-Виктор» 7 голов записал на свой счёт Виталий Мазуров.
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига За третье место. Второй матч
«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 34:31 (11:12).
Первый матч — 26:29.
Счёт в серии до двух побед — 1-1.
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