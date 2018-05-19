«Университет-Нева» и «Динамо-Виктор» разыграют бронзу ЧР в третьем матче серии

«Университет-Нева» и «Динамо-Виктор» 20 мая в Санкт-Петербурге проведут третий матч для определения обладателя бронзовых наград чемпионата России по гандболу. Вторая встреча завершилась в овертайме победой команды «Университет-Нева» со счётом 34:31, после чего счёт в серии за третье место до двух побед стал равным — 1-1.

Во второй встрече самым результативным в составе санкт-петербургской команды стал Кирилл Воронин , забивший 8 мячей. 7 раз отличился Павел Кунгуров. У «Динамо-Виктор» 7 голов записал на свой счёт Виталий Мазуров.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига За третье место. Второй матч

«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 34:31 (11:12).

Первый матч — 26:29.

Счёт в серии до двух побед — 1-1.