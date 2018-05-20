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Россияне проиграли Германии в 1/4 финала московского этапа ЧЕ по регби-7
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Россияне проиграли Германии в 1/4 финала московского этапа ЧЕ по регби-7 

Чемпионат.com 18 минут назад
Мужская сборная России по регби-7 в четвертьфинале первого этапа чемпионата Европы в Москве уступила команде Германии со счётом 5:12. Российские регбисты, защищающие титул сильнейшей команды континента, продолжат борьбу за пятое место. Ранее на групповой стадии хозяева победили команды Швеции (24:0), Грузии (19:0) и Франции (14:10).
Второй этап соревнований пройдёт 30 июня — 1 июля во Франции, третий — 7-8 июля в Англии, а заключительный — 8-9 сентября в Польше.
Регби-7. Чемпионат Европы. Первый этап. Москва, Россия Мужчины. 1/4 финала Россия — Германия — 5:12 (5:12).
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