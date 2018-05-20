«Чеховские медведи» и «Спартак» (Москва) встретились в финале ЧР по гандболу

Самый титулованный гандбольный клуб страны «Чеховские медведи» принимает у себя дома московский «Спартак» . Матч стартовал в 16:00 в чеховском дворце спорта «Олимпийский», сообщил корреспондент «360».

В случае победы «Чеховские медведи» станут обладателями кубка в 17 раз и сохранят победную серию, которая длится с сезона 2000/2001 годов. У «красно-белых» пока нет ни одной медали чемпионата (команда создана в прошлом году). Даже при поражении они займут второе место в турнирной таблице.

В полуфинальных играх «Медведи» обыграли ставропольский клуб «Динамо-Виктор» и вышли в финал серии плей-офф чемпионата России. «Спартак» же пробился в финал после победы в двух матчах «СГАУ-Саратов», в полуфинале провел три встречи с «Невой» и в дополнительное время вырвал победу у команды из Санкт-Петербурга.

Финальная серия длится до двух побед. Первый финальный матч, который прошел 15 мая, «Спартак» проиграл «Чеховским медведям». Встреча завершилась со счетом 24:21 в пользу подмосковной команды. Если понадобится третий матч, то он пройдет 21 мая в Чехове в 19 часов.

Ранее «Чеховские медведи» завершили регулярный чемпионат России на первом месте.