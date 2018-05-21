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«Единая Россия» может запустить экологический проект «Чистая страна» по взаимодействию с гражданами
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«Единая Россия» может запустить экологический проект «Чистая страна» по взаимодействию с гражданами 

Агентство «Москва» 17 часов назад
Фото: Алтайская правда
В партии «Единая Россия» предлагают запустить новый проект «Чистая страна», направленный на взаимодействие с гражданами и обмен информацией при возникновении экологических проблем. Об этом в ходе Всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026» сообщил секретарь Генерального совета партии, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.
«Наши коллеги предлагают запустить новый партийный проект «Чистая страна». Он подразумевает выстроение обратной связи с населением для получения оперативной, и, что важно, достоверной информации о возникающих экологических проблемах», — сказал А. Турчак.
А. Турчак призвал обеспечить открытость принятия решений в этой сфере.
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