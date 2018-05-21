«Единая Россия» может запустить экологический проект «Чистая страна» по взаимодействию с гражданами

«Наши коллеги предлагают запустить новый партийный проект «Чистая страна». Он подразумевает выстроение обратной связи с населением для получения оперативной, и, что важно, достоверной информации о возникающих экологических проблемах», — сказал А. Турчак.

А. Турчак призвал обеспечить открытость принятия решений в этой сфере.