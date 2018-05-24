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Единую электронную базу данных автомобилей создадут в России
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Единую электронную базу данных автомобилей создадут в России 

Авторадио 39 минут назад
Фото: Галерея Чижова
Электронный формат одобрения типа транспортного средства появится в России — вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей. Это позволит создать единую электронную базу машин в стране. О нововведении сообщил «Известиям» Алексей Кулешов, замруководителя Росстандарта. По его словам, внедрение проекта на национальном уровне должно состояться 1 января 2019 года. Так называемый ОТТС — это документ автомобиля, который оформляется на заводе, содержит всю техническую информацию о машине, подтверждение того, что она прошла все необходимые испытания на безопасность конструкции.
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