Единую электронную базу данных автомобилей создадут в России 

Электронный формат одобрения типа транспортного средства появится в России — вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей. Это позволит создать единую электронную базу машин в стране. О нововведении сообщил «Известиям» Алексей Кулешов, замруководителя Росстандарта. По его словам, внедрение проекта на национальном уровне должно состояться 1 января 2019 года. Так называемый ОТТС — это документ автомобиля, который оформляется на заводе, содержит всю техническую информацию о машине, подтверждение того, что она прошла все необходимые испытания на безопасность конструкции.