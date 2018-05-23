Перенос даты единого дня голосования обсудят в России осенью

«Проблема даты оптимального проведения единого дня голосования, она уже перезрела. Будет ли он сохранен и когда наиболее удобно это для избирателей — это предмет для обсуждения рабочей группы, которая осенью, после единого дня голосования, под эгидой администрации президента возобновит свою очень интенсивную работу», — сказала Памфилова.

По ее словам, члены ЦИК считают, что для проведения единого дня голосования должен быть найден более приемлемый вариант, чем начало сентября, поскольку в сентябре многие граждане еще находятся в отпусках.