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Перенос даты единого дня голосования обсудят в России осенью
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Перенос даты единого дня голосования обсудят в России осенью 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Возможность переноса даты единого дня голосования в Российской Федерации обсудят на заседании рабочей группы при администрации президента осенью текущего года, сообщила журналистам в среду председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
«Проблема даты оптимального проведения единого дня голосования, она уже перезрела. Будет ли он сохранен и когда наиболее удобно это для избирателей — это предмет для обсуждения рабочей группы, которая осенью, после единого дня голосования, под эгидой администрации президента возобновит свою очень интенсивную работу», — сказала Памфилова.
По ее словам, члены ЦИК считают, что для проведения единого дня голосования должен быть найден более приемлемый вариант, чем начало сентября, поскольку в сентябре многие граждане еще находятся в отпусках.
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