В «Единой России» подготовили законопроект о переселении граждан из аварийного жилья

партии «Единая Россия» подготовили проект федерального закона о переселении граждан из аварийного жилья, который планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе всероссийской конференции «Единой России» «Направление 2026». «Благодаря «Единой России» были определены принципиально новые подходы в жилищном строительстве, которые направлены на защиту интересов граждан. Кроме того, наша партия с органами исполнительной власти сформулировала принципы постоянно действующего, возобновляемого механизма переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий законопроект должен быть внесен в Госдуму», — заявил Д. Медведев Он подчеркнул, что доступность жилья является еще одной национальной целью.