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В «Единой России» подготовили законопроект о переселении граждан из аварийного жилья
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В «Единой России» подготовили законопроект о переселении граждан из аварийного жилья 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: Ведомости
В партии «Единая Россия» подготовили проект федерального закона о переселении граждан из аварийного жилья, который планируется внести в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе всероссийской конференции «Единой России» «Направление 2026».
«Благодаря «Единой России» были определены принципиально новые подходы в жилищном строительстве, которые направлены на защиту интересов граждан. Кроме того, наша партия с органами исполнительной власти сформулировала принципы постоянно действующего, возобновляемого механизма переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий законопроект должен быть внесен в Госдуму», — заявил Д. Медведев.
Он подчеркнул, что доступность жилья является еще одной национальной целью.
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