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Главный тренер сборной сообщил, когда к команде присоединится вратарь Габулов
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Главный тренер сборной сообщил, когда к команде присоединится вратарь Габулов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда к национальной команде присоединится вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов, передает Sport24.
"Команда Габулова еще играет в чемпионате Бельгии. Мы отправили вызов, но чисто юридически мы не имеем права выдернуть его раньше срока. Но для нас эта ситуация не новая, в прошлый раз он присоединился к нам после переходных матчей. Сейчас же «Брюгге» стал чемпионом. Владимир отпразднует победу и приедет в сборную", — заявил Черчесов.
Также специалист сообщил, когда именно Габулов будет в расположении сборной.
"Он прилетит 22 мая. Окончательный состав сборной будет объявлен после контрольного матча с австрийцами. По регламенту чемпионата мира мы должны сделать это до 4 июня. Конкретная дата объявления не имеет значения, главное, чтобы все были здоровы и доставили мне приятную головную боль при выборе состава", — добавил наставник сборной России.
Ранее стало известно, что Черчесов объявит окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 после 30 мая.
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