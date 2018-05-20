Главный тренер сборной сообщил, когда к команде присоединится вратарь Габулов

"Команда Габулова еще играет в чемпионате Бельгии. Мы отправили вызов, но чисто юридически мы не имеем права выдернуть его раньше срока. Но для нас эта ситуация не новая, в прошлый раз он присоединился к нам после переходных матчей. Сейчас же «Брюгге» стал чемпионом. Владимир отпразднует победу и приедет в сборную", — заявил Черчесов.

Также специалист сообщил, когда именно Габулов будет в расположении сборной.

"Он прилетит 22 мая. Окончательный состав сборной будет объявлен после контрольного матча с австрийцами. По регламенту чемпионата мира мы должны сделать это до 4 июня. Конкретная дата объявления не имеет значения, главное, чтобы все были здоровы и доставили мне приятную головную боль при выборе состава", — добавил наставник сборной России.

Ранее стало известно, что Черчесов объявит окончательный состав сборной России на ЧМ-2018 после 30 мая.