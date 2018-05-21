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Петреску привёл «ЧФР Клуж» к титулу чемпиона Румынии
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Петреску привёл «ЧФР Клуж» к титулу чемпиона Румынии 

Чемпионат.com 1 час назад
«ЧФР Клуж» обыграл «Вииторул» в заключительном туре плей-офф чемпионов румынской Лиги 1 со счётом 1:0. Эта победа позволила клубу из Клуж-Напоки сохранить преимущество в 1 очко над «Стяуа» и стать чемпионом Румынии.
Напомним, что главным тренером румынского клуба является Дан Петреску, известный в России по работе с краснодарской «Кубанью» и московским «Динамо». В сезоне-2009/10 Петреску привёл к победе в чемпионате Румынии клуб «Униря», который из-за финансовых проблем прекратил своё существование.
Для «ЧФР Клуж» это чемпионство стало первым с 2012 года и четвертым в истории клуба.
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