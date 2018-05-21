Глеб: «Респект Игнашевичу, ещё бы в сборную России вернуть Березуцких»

— 38-летний Сергей Игнашевич, который на год старше вас, вернулся в сборную России и сыграет на чемпионате мира. Подвиг?

— Вам бы еще вернуть в сборную братьев Березуцких. Жалко, что они отказались. Они точно помогли бы национальной команде. Оборона — это же ахиллесова пята. Таких опытных защитников вам все-таки не хватает. Пусть Игнашевич уже не так быстр, зато опыт огромный! На чемпионате мира он, конечно, пригодится. Я бы на его месте поступил точно так же. Респект ему!