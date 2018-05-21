Михайлов предложил сократить количество участников чемпионата мира

Легендарный форвард ЦСКА и сборной СССР, экс-главный тренер сборной России Борис Михайлов считает, что формат чемпионата мира по хоккею необходимо менять.

"Считаю, пора менять формулу турнира — разгромы статистов в первых матчах никому на пользу не пошли, первая неделя была, по сути, потеряна.

Моя идея: сократить чемпионат до восьми команд. На первом этапе каждая проводит по семь матчей, определяется кубковая сетка — далее четвертьфиналы, полуфиналы и так далее. То есть команд в два раза меньше, а количество конкурентных матчей — в два раза больше.

При такой формуле это был бы лучший хоккейный турнир в современной истории", — заявил Михайлов в интервью.