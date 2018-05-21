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Семин: «Перу может преподнести сюрприз на Чемпионате Мира»
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Семин: «Перу может преподнести сюрприз на Чемпионате Мира» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления сборной Перу на предстоящем Чемпионате Мира в России.
"Сборная Перу показала потрясающий футбол в квалификации. Надежная защита, хорошие комбинации и работа с мячом, быстрая атака, неожиданные удары в том числе из-за пределов штрафной площади. На мой взгляд, эта сборная может преподнести сюрприз на Чемпионате Мира. Это отличная команда, в которой к тому же играет чемпион России в составе «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Буду болеть не только за Россию, но и за Перу. Буду главным российским болельщиком сборной Перу на Чемпионате Мира", — цитирует наставника «железнодорожников» Libero.
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