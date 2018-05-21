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Мане: «Игроки и тренеры „Ливерпуля“ могут обыграть любую команду мира»
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Мане: «Игроки и тренеры „Ливерпуля“ могут обыграть любую команду мира» 

SPORT24.ru 1 час назад
Форвард «Ливерпуля» Садио Мане дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов с мадридским ”Реалом”. Матч пройдет 26 мая.
”Дорога была нелегкой, начиная с «Хоффенхайма» в предварительном раунде, но мы верили в выход в финал, это заводило нас, и теперь мы сделаем все, чтобы поднять кубок над головой в Киеве. В субботу будет один из самых важных матчей в наших карьерах. Да, у них опытная и сильная команда, мы очень их уважаем, но наши игроки и тренеры могут победить любую команду мира.
Мне нравится играть рядом с Мо Салахом и Роберто Фирмино, это облегчает игру для меня. Но разговоры всегда идут о верхней тройке, забывая остальную команду, от вратарей до полузащитников. А в этой команде мы все делаем вместе", — цитирует Мане Marca.
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