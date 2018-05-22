Слуцкий выделил игроков сборной России, способных раскрыть потенциал на ЧМ-2018 

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выделил футболистов национальной команды, способных раскрыть свой потенциал на чемпионате мира 2018 года.
"Думаю, очевидно, что это Александр Головин, Роман Зобнин и Далер Кузяев, а также братья Алексей и Антон Миранчуки. Для них грядущий Кубок мира — прекрасная возможность проявить себя. У нас было поколение игроков, которые здорово проявили себя на чемпионате Европы 2008 года, теперь у этих ребят есть такая же потрясающая возможность.
У них есть все, чтобы очень быстро развить свою карьеру. Где, если не на чемпионате мира, доказывают свой высокий класс?" — цитирует Слуцкого газета «Известия».
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее Слуцкий выразил надежду на то, что сборная России сможет показать качественный футбол на домашнем чемпионате мира 2018 года.