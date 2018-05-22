Слуцкий выделил игроков сборной России, способных раскрыть потенциал на ЧМ-2018

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выделил футболистов национальной команды, способных раскрыть свой потенциал на чемпионате мира 2018 года.

У них есть все, чтобы очень быстро развить свою карьеру. Где, если не на чемпионате мира, доказывают свой высокий класс?" — цитирует Слуцкого газета «Известия»

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Слуцкий выразил надежду на то, что сборная России сможет показать качественный футбол на домашнем чемпионате мира 2018 года.